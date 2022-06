Bem avaliado no Flamengo, Dorival Júnior deixa o comando do Ceará

Dorival Júnior comunicou na tarde de hoje (9), que está de saída do Ceará. De acordo com informações do Globoesporte.com, o ex-técnico da equipe cearense assinará contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, assumindo o posto de Paulo Sousa, cuja até o momento a sua demissão não foi anunciada.

Dorival Júnior chegou ao Ceará no dia 28 de março, após a saída de Tiago Nunes. Segundo informações, o Vozão fez uma consulta por Gustavo Morínigo, treinador do Coritiba.

Campanha de Dorival Júnior à frente do Ceará.

A equipe cearense foi o único clube a vencer os seis jogos da primeira fase de grupos da Sul-Americana. O técnico também recuperou atletas em baixa como o atacante Cléber.

Dorival Júnior é querido pelos torcedores cearenses, que segundo informações de jornalistas que seguem diariamente o clube, a sua saída seria um grande golpe nas pretensões do Ceará no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana.

Atualmente, o Ceará está em 12º lugar, com 13 pontos, um a mais que o Flamengo.