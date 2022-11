Hemosul promove “Semana do Doador” para incentivar a doação de sangue

Para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado dia 25 de novembro, além da tentativa de aumentar os números de doação e o estoque de sangue, o Hemosul irá promover entre os dias 21 a 26 deste mês, a Semana do Doador.

Durante o período da campanha, as unidades do hemocentro em Campo Grande e nas cidades de Dourados, Três Lagoas, Paranaíba e Ponta Porã irão funcionar normalmente. Porém, na quinta-feira (24), quando ocorre o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, o horário de funcionamento para a coleta de sangue no Coordenador será diferente. A unidade irá funcionar das 7h às 13h.

Marli Vavas, Coordenadora Geral da Rede Hemosul, revela que quem for doar pelo Dia Nacional do Doador de Sangue receberá um “mimo”. Além disso, ela reafirma que as doações são necessárias, já que os estoques estão baixos.

“Na sexta-feira (25) teremos um mimo para os doadores pelo Dia deles. Só pedimos que a população se mobilize durante a semana, venha ao Hemosul, faça a doação e ajude salvar vidas. Nós estamos com baixas nos estoques e precisando da solidariedade de todos. Aqueles que nunca doaram, ou doaram só uma vez, o desejo é que sejam frequentes. Nós realmente precisamos muito de todas as doações. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas”, apela a coordenadora.

Para ser apto para realizar a doação de sangue, é necessário estar dentro de alguns critérios básicos, como por exemplo ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 51 kg.

Em Campo Grande, os endereços das unidades do Hemosul são:

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 PABX / 3312-1517 e (67) 99298-6316 (whatsapp) – Atendimento ao Doador

(67) 99212-0447 (whatsapp) – Aférese

(67) 3312-1516 / 3312-1529 – Agendamento de Campanhas

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3633, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3322-4135 / (67) 99273-7356 (whatsapp)

Segunda à Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL HOSPITAL REGIONAL – HRMS

Rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, Aero Rancho – Campo Grande/MS

Fone: (67) 3378-2678

Segunda à Sexta: 7h às 12h

Para consultar todos os critérios, além dos endereços das unidades no interior de Mato Grosso do Sul e outras informações referentes a doação de sangue, basta entrar no site www.hemosul.ms.gov.br. Siga também o perfil oficial da Rede Hemosul MS no Instagram pelo @hemosulms, para ficar por dentro de todas as informações e campanhas.

Veja também: Copa: confira o que abre e fecha durante os jogos

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.