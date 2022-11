Argentina leva virada da Arábia Saudita e decepciona em estreia

Aquela que pode ser a última estreia de Lionel Messi em uma Copa do Mundo teve um sabor amargo para os argentinos espalhados pelos quatro cantos do planeta. Em uma partida disputada, a Argentina perdeu por 2 a 1 para a Arábia Saudita. Os gols foram marcado por Messi, de pênalti. Pelo outro lado Al Shehri e Al-Dawsari viraram para os azarões.

Ampla favorita em seu jogo de estreia, a Argentina até saiu na frente com Messi marcando de pênalti logo aos 10min de partida, mas sofreu um apagão no começo do segundo tempo.

O resultado põe fim a série de 36 partidas consecutivas dos argentinos sem derrota. A última havia ocorrido há mais de três anos, em 2 de julho de 2019, na semifinal da Copa América, quando perdeu por 2 a 0 pelo Brasil. Desde então, 25 vitórias e 11 empates no período.

O “Último Tango” do craque sul-americano, que parecia ser um jogo fácil com o gol logo aos oito minutos do primeiro tempo, acabou surpreendendo a todos com os gols sauditas no começo da etapa final. AlShehri e AlDawsari, em um chute digno de Messi, marcaram para os asiáticos. O resultado marcou a primeira derrota da Argentina para um time não europeu desde 1990, quando foi derrotada por Camarões na estreia.

Como foi a partida

A partida começou com os argentinos a todo o vapor. Logo aos dois minutos, Messi recebeu livre na área e finalizou, exigindo a primeira defesa Al-Owais. Aos sete, o árbitro da partida acionou o VAR e marcou pênalti devido a uma falta de um dos defensores sauditas no volante Paredes durante a cobrança de uma falta. Sem dificuldades, Messi deslocou o goleiro para marcar: 1 a 0.

Depois, a equipe comandada por Scaloni marcou outros três tentos, todos impedidos. O camisa 10 balançou as redes aos 22 minutos. Lautaro também guardou dois, novamente anulados pela arbitragem. O time saudita não ofereceu perigo. Buscou avançar com velocidade pelas laterais e dificultou a marcação da equipe sul-americana, mas não saiu do zero no placar.

Com a vantagem mínima, parecia só questão de tempo para a seleção sul-americana ampliar. Até então, os rivais sequer haviam chegado ao gol defendido por Emiliano Martínez. A construção da virada inesperada aconteceu em um segundo tempo avassalador da Arábia Saudita. Logo aos dois minutos, Al-Shehri empatou, curiosamente, após Messi perder a bola no meio-campo.

O gol sofrido causou o primeiro momento de instabilidade nos argentinos desde a conquista da Copa América. Não por acaso, o segundo gol dos sauditas saiu logo na sequência. Em um gol digno do camisa 10 da Argentina, o 10 da Arábia, AlDawsari, driblou três marcadores dentro da área, puxou para a direita e bateu para superar o goleiro argentino e virar o jogo.

A Argentina ensaiou uma pressão nos minutos finais da partida, entretanto sem sucesso. Final de jogo Argentina 1 x 2 Arábia Saudita.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.