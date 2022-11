Copa: confira o que abre e fecha durante os jogos

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 acontecerá na quinta-feira (24), às 15h, e como não se trata de feriado, fica a critério de cada empresa a liberação ou paralisação dos serviços durante o horário da disputa. De acordo com o Sindvarejo (Sindicato do Comércio Varejista), ficará a critério do empresário com seu colaborador, e caso a empresa conceda a liberação, normalmente acontece por compensação de banco de horas.

No comércio, algumas lojas permanecerão fechadas e liberarão os funcionários, como é o caso da loja Panan, onde o proprietário do local, Roberto Rach, explicou a O Estado que optou pela decisão de liberar os funcionários.

“Então, às vezes, se a gente não libera o pessoal, fica ali na loja, tem gente que não gosta de futebol, fica ali com a loja aberta, mas não entram clientes no período do jogo. Então, além da cultura que a gente tem aqui do futebol, o pessoal gosta e até mesmo quem não é muito fã acaba se empolgando e aí não tem condições de manter aberta a loja”, explicou Roberto.

Sobre os supermercados da Capital, a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) informou que também será definido por supermercado se paralisará os atendimentos, ou fechará nos horários dos jogos.

O Mercadão Municipal também paralisará suas atividades durante os jogos e abrirá após o final da partida. Já o Hemosul Coordenador funcionará até as 13h nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro e em horário normal no dia 28 de novembro.

Os shoppings de Campo Grande terão telão em suas praças de alimentação, porém no Shopping Bosque dos Ipês e Pátio Central, ambos deixam a opção para os lojistas e quiosques em dias de jogos da seleção. As atividades podem ser interrompidas 30 minutos antes e retomadas 30 minutos depois do término da partida.

Segundo o advogado trabalhista Lincoln Fernandes, o empregador não tem nenhuma obrigação de conceder liberação. “A liberação se trata de um benefício do patrão, ele pode conceder por boa vontade, porém, se o funcionário não foi liberado e faltar no dia do jogo, o empregador poderá descontar o dia no salário do empregado. Isso se aplica tanto a falta quanto ao atraso no retorno para o trabalho. No caso de atestado médico o problema pode ser um pouco maior, pois esse é um direito de licença a que está passando por um problema de saúde, atestado médico falso ou indevido, pode resultar até mesmo em justa causa”, esclareceu.

Ele afirma, ainda, que a melhor saída é tentar negociar com o patrão o dia de folga, pois qualquer alternativa pode ser prejudicial ao emprego.

Órgãos públicos

A Prefeitura de Campo Grande, assim como o Governo do Estado, estabeleceu ponto facultativo uma hora antes dos jogos e os funcionários não precisarão retornar. Apenas os serviços essenciais não serão paralisados nem durante os jogos. As escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) terão horário de funcionamento especial nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, quando serão realizados os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol 2022. Os jogos serão às 12h e às 15h – horário de MS – nos dias já mencionados.

No caso das escolas de Ensino Fundamental, os alunos do matutino serão dispensados às 11h (10 minutos antes do horário de saída regular). Os alunos do vespertino e noturno serão dispensados das aulas presenciais. Os alunos das escolas de tempo integral serão dispensados às 11h. Para os alunos serão encaminhadas atividades não presenciais.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) também confirmou que os bancos terão horário especial nos dias de jogos da seleção brasileira. Nos jogos com horário previsto às 12h, o atendimento será das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30. Nos jogos com horário previsto às 13h, o atendimento será das 7h30 às 10h30. Nos previstos às 16h, o horário será das 8h às 13h.

