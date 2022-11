Homem é esfaqueado após reagir a assalto na Praça Aquidauana

Um homem, de 40 anos, foi esfaqueado após reagir a um assalto, próximo a Praça Aquidauana, região central de Campo Grande. Ele foi alvo de três facadas e foi internado em estado grave, na Santa Casa de Campo Grande. O incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (22).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha. Ao chegar no local, logo avistaram a vítima no chão, ensanguentado e pedindo socorro. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e realizou os primeiros socorros.

Durante o atendimento, os agentes policiais mostraram a foto do acusado, que foi reconhecido pela vítima como o autor das facadas.

Após buscas no Centro, o suspeito foi abordado na Travessa José Bacha, esquina com a Rua Sete de Setembro. No momento, ele estava tirando as roupas às pressas e foi encontrado apenas de cueca. Também foi encontrada uma camiseta amarela com sangue fresco na mesma e uma bermuda jeans, assim como as mãos do suspeito também estavam sujas de sangue.

O suspeito foi encaminhado para a Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e responderá por homicídio simples na forma tentada.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, onde se encontra na ala vermelha em estado grave.

