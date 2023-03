Vereadores discutem priorização e fiscalização de grandes obras na Capital

Vereadores de Campo Grande se reuniram em Audiência Pública para discutir a priorização da conclusão de grandes obras e a fiscalização das construções que, eventualmente, são paralisadas na cidade. Durante a audiência, também foi destacada a importância da celeridade nos processos licitatórios e da modernização do sistema de acompanhamento das obras, na Capital.

A Casa de Leis se comprometeu a monitorar o andamento desses empreendimentos, promovendo audiências a cada seis meses com apresentação de dados pela prefeitura. O vereador Prof. André Luís (REDE) que presidiu o debate, questionou o planejamento que não está sendo seguido e a falta de seriedade na execução de obra pública. “O cidadão é cobrado e tem obrigação de pagar o IPTU; e ele também nos cobra da mesma maneira, e com razão. Cadê o retorno do meu imposto? Ele tem esse direito a ter retorno”, disse.

Já Ronilço Guerreiro do (Podemos), secretário da audiência, destacou a importância da prevenção para a manutenção das obras existentes, como o Horto Florestal abandonado, avenidas em péssimas condições, e a falta de banheiro nas feiras livres. “É preciso esse cuidado, carinho com a cidade”, disse.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, explicou que, para uma obra ser executada, há uma série de aspectos a serem considerados, desde um projeto bem elaborado até a burocracia que contribui para a lentidão. “Para que a obra tenha início, meio e fim tem uma série de aspectos. Precisa de projeto bem elaborado. Precisa do recurso para ser executada e paga durante toda essa execução”, afirmou.

A subsecretária de Gestão e Projetos, Catiana Sabadin, citou o desafio de obter recursos para contrapartidas exigidas, considerando a situação financeira do município, que já ultrapassou o limite prudencial com gastos de pessoal e não tem recursos para investimentos.

“A prefeita nos solicitou prioridade na finalização dos projetos para saúde e educação. Temos desde setembro do ano passado força-tarefa na Secretaria para retomar esses projetos onde as empresas desistiram”, disse Catiana

Confira abaixo a lista das 34 obras:

1. Reforma do Parque Sóter

2. Reforma na Praça Guanandi

3. Reforma das piscinas e do complexo do Parque Jacques da Luz

4. Reforma do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Jardim Botafogo

6. Reforma do Cras do Zé Pereira

7. Reforma do Cras do Guanandi

8. Reforma do Cras da Vila Popular

9. Reforma da Escola de Governo

10. Conclusão do estádio de beisebol

11. Reforma do Terminal de Ônibus General Osório

12. Reforma do Terminal de Ônibus Nova Bahia

13. Reforma do Terminal de Ônibus Hércules Maymone

14. Conclusão da estação de embarque/desembarque da Avenida Bandeirantes

15. Conclusão da estação de embarque/desembarque da Rua Bahia

16. Corredor de transporte coletivo na Avenida Marechal Deodoro

17. Reforma da Escola Municipal Danda Nunes

18. Reforma do Cras do Vida Nova

19. Reforma do Cras da Vila Gaucha

20. Revitalização do Horto Florestal

21. Construção de escola no Parati –

22. Construção de Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) na Vila Popular

23. Construção de Emei no Talismã

24. Construção de Emei no Jardim Inápolis –

25. Construção de Emei no Anache

26. Construção de Emei no Oliveira

27. Construção de Emei no Jardim Radialista

28. Construção de Emei nas Moreninhas

29. Construção de Emei no Jardim Colorado

30. Construção de Emei no Jardim Serraville

31. Controle de erosão em frente ao Presídio da Gameleira

32. Controle de enchente e revitalização do Rio Anhanduí

33. Construção de escola na Vila Nathalia

34. Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Oliveira

