Trabalhadores da JBS em Dourados evacuam área após vazamento de amônia

Funcionários da JBS, na BR-163, tiveram que deixar as dependências do frigorífico na noite de terça-feira (28) após a ocorrência de um vazamento de amônia, em dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Dourados News, por volta de 22h30 alguns trabalhadores deixaram a linha de produção e estavam do lado de fora da JBS. O odor do produto era sentido desde a rodovia BR-163, e era possível observar uma fumaça no local.

Duas ambulâncias levaram pessoas que passavam mal para um hospital particular da cidade. O Corpo de Bombeiros, chegou a ser acionado, mas a situação foi controlada e não houve necessidade de atendimento.

A JBS informou, em nota, que a situação na unidade de Dourados está controlada e que os colaboradores receberam pronto atendimento, e a Companhia está prestando todo o apoio necessário.

A quantidade de pessoas que precisaram de encaminhamento hospitalar não foi informada.