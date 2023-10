Governo libera emendas de Gerson que beneficiarão três escolas com equipamentos

O Governo do Estado repassou, na semana passada, R$ 150 mil para três escolas públicas, que utilizarão o recurso viabilizado por meio de emenda do deputado Gerson Claro. Esses recursos serão destinados à aquisição de ar-condicionado, geladeiras, notebooks e kits multimídia.

O montante de R$ 50 mil por escola foi depositado nas contas das Associações de Pais e Mestres (APMs) das seguintes escolas estaduais: Adventor Divino de Almeida, localizada em Campo Grande; Delfina Nogueira Souza, situada em Nova Alvorada do Sul; e da Escola Municipal Professora Clotilde Pinto, em Bela Vista.

De acordo com o diretor da Escola Estadual Delfina Nogueira, Azequias Martins, o recurso será utilizado para a compra de 10 aparelhos de ar-condicionado, visando a climatização de 5 salas de aula. Isso é de grande importância, já que a escola possui 12 salas e atende 1.200 estudantes em três turnos, mas apenas 7 delas têm ar-condicionado.

“Durante os dias de calor intenso, algumas turmas precisavam ter aulas no pátio, sob as árvores”, explicou Azequias. Além disso, estão previstas a aquisição de 10 projetores de datashow, ferramentas pedagógicas cruciais para os professores ministrarem seus conteúdos. A emenda de R$ 50 mil foi destinada à Escola Estadual Professora Delfina Nogueira Souza, por solicitação da ex-vereadora Patrícia Cesar.

Já em Bela Vista, a Escola Municipal Professora Clotilde Pinto, segundo o diretor Alex Jara Fernandes, está utilizando o recurso da emenda para comprar 6 notebooks, 8 armários de aço, duas geladeiras, dois aparelhos de TV e quatro impressoras.

“Além dos 215 alunos na sede da escola, iremos atender outros 25 alunos em uma extensão que funciona em uma fazenda, a 60 km da área urbana”, explicou. A emenda para a Escola Clotilde Pinto foi apresentada por sugestão do vereador Diogo Murano.

Na capital, Campo Grande, a Escola Estadual Adventor Divino de Almeida planeja investir os R$ 50 mil na aquisição de kits para transformar as 8 salas de aula em espaços multimídia.

Com informações da assessoria

