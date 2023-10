Previsão é de chuva em algumas regiões, mas sol e calor devem prevalecer no feriadão

O tempo continuará instável nessa semana devido ao avanço de frente fria que leva chuvas de intensidades fraca a moderada a algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Entretanto, na maior parte do Estado deve prevalecer as altas temperaturas sobretudo durante os feriados de Criação do Estado (11) e de Nossa Senhora Aparecida (12).

Conforme Boletim Meteorológico do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), na segunda (9) e terça-feira (10), a previsão é de tempo instável com chuvas fracas ou moderadas, principalmente nas regiões Centro-Norte e Nordeste. Mas pode ocorrer tempestade com queda de raios e rajadas de vento.

Entre a tarde da terça-feira (10) e quarta-feira (11), o tempo volta a ficar estável, com sol e variação de nebulosidade devido atuação de uma alta pressão atmosférica. Não se descartam pancadas de chuvas, sobretudo nas regiões Norte, Leste e Nordeste do Estado.

As temperaturas estarão em elevação. Para as regiões Sul e Leste são previstas mínimas de até 22°C e máximas de 37°C. Para as regiões Norte, Pantaneira e Sudoeste, temperaturas mínimas entre 23°C e 28°C e máximas de até 42°C. Em Campo Grande, mínima de 23°C e máximas de até 36°C.

Frente fria oceânica

Na quinta-feira (12) o avanço de uma frente fria oceânica de fraca intensidade deverá favorecer uma leve queda nas temperaturas. As máximas não devem ultrapassar 35°C, sobretudo nas regiões Sudoeste e Pantaneira.

Na quinta-feira (12) o avanço de uma frente fria oceânica de fraca intensidade deverá favorecer uma leve queda nas temperaturas. As máximas não devem ultrapassar 35°C, sobretudo nas regiões Sudoeste e Pantaneira.

Nas demais regiões seguem temperaturas altas de até 39°C. Em Campo Grande, mínima de 26°C e máximas de até 36°C. A frente fria avança na sexta-feira (13) com queda das temperaturas em todo Estado.