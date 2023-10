ALEMS na 6ª Semana de Avaliação das Escolas do Legislativos

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, participou junto a fundadora e presidente de honra da Escola do Legislativo, Marlene Figueira, secretária de Recursos Humanos da 6ª Edição da Semana de Avaliação das Escolas do Legislativos (SAEG). O evento aconteceu na sede das Organização das Nações Unidas, em Genebra.

Mara Caseiro explicou o projeto que tem a intenção de implantar aqui em Mato Grosso do Sul. “Meu projeto tem o objetivo de fazer a capacitação das entidades do terceiro setor de Mato Grosso do Sul, por meio de cursos promovidos pela Escola do Legislativo. Temos nossas instituições e associações que fazem um trabalho que busca entender o bem-estar da sociedade, vulnerabilidade, dificuldades e neste sentido, por meio da Escola do legislativo, estabelecer parcerias para levarmos qualificação para estas instituições e entidades para que possam colocar em prática, com os cinco objetivos de desenvolvimento sustentável a serem atingidos erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação”, detalhou.

A deputada também falou das ações implementadas pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, desde que ela assumiu a presidência. “Nossa escola é bastante antiga, Marlene Figueira é a nossa presidente de honra, pois foi ela quem implantou a escola em 2003, há 20 anos, retomamos, e o primeiro trabalho foi o 37º Encontro da ABEL, que foi um sucesso com 19 escolas participando, agora também estamos fazendo a capacitação e qualificação dos nossos servidores, também realizei atividades de cidadania, estimulando interatividade entre a Assembleia Legislativa e a comunidade com a campanha de doação de sangue; e agora iniciamos o curso de Libras, que obteve uma grande adesão, por último lançamos o I Concurso de Redação para todas as Escolas do Ensino Médio, com 17 objetivos sustentáveis, estamos também retomando o Parlamento Jovem, um projeto de extrema importância”, concluiu.

Marlene Figueira, que fundou a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, relatou sua experiência. “Foi muito positivo e interessante, a nossa Assembleia Legislativa, e o nosso Estado do Mato Grosso do sul, foi um destaque. Levamos o nome do Estado, por meio da Casa de Leis. Estou envolvida nesse trabalho, sou a percursora, apresentei esse projeto [Escola do Legislativo] e por isso fomos convidados para apresentar um projeto dentro da SAEG. A deputada Mara Caseiro apresentou um projeto que atende os cinco itens sustentáveis e que foi muito bem acolhido. Ela veio aqui apresentar ideias e levará também devido a partilha trará ideias para implementar aqui, se for possível”, declarou.

“Achei interessante a disponibilidade dela para entender e conhecer contatos com pessoas do Brasil, e o Tribunal de Contas do Ceará, conversou com todo mundo, com os gestores e chefes que estavam lá, porque quem criou essa semana deu esse espaço à deputada. Fui assessorando, ela queria que eu estivesse com ela, pelos anos que fiquei a frente da Escola da Legislativo e integrando a ABEL. O projeto dela é para conferir assistência às mães em vulnerabilidade, ela entende que o terceiro setor precisa de ajuda para administrar e poder capacitar essas mães”, explicou Marlene Figueira.

SAEG

A 6ª Edição da SAEG foi realizada nos dias 14 e 15 de setembro, pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (ABC/MRE), Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), do Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD) e do Instituto Rui Barbosa (IRB).

Do acesso ao bem-estar social e à justiça para todos, a pauta do evento está na Agenda 2030, que — através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas — funciona como uma bússola para o fortalecimento da paz universal com mais liberdade, mais direitos humanos, menos pobreza e desigualdades.

Participam do evento organizações dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de organizações dos Tribunais de Contas e dos Ministérios Públicos de 18 estados (e Distrito Federal) de todas as regiões do País, nos três níveis federativos, em 23 escopos distintos de cooperação.

