Alunos do Senai MS participam de da Copa do Mundo das profissões técnicas

Alunos do Senai Mato Grosso do Sul estão participando das seletivas para a WorlsSkills, uma das maiores competições de profissões técnicas de todo mundo. Competidores já participaram de etapas em João Pessoa (PB) e em Resende (RJ) e nesta semana competem em São Paulo (SP).

O aluno Marcos Vinnycius de Souza Luna competiu na ocupação de Instalações Elétricas Prediais, com a instrução de Lindomar da Silva Leal. Na etapa do Rio, o representante é o aluno Bruno Henrique Nava, com o instrutor Everaldo Junior Rodrigues de Antonio, na etapa de Mecânica Industrial. Também participaram como jurados no Rio de Janeiro; Fabio Sousa, gerente de tecnologias educacionais, e Helcio Ximenes, especialista tecnologias educacionais.

Nas seletivas de São Paulo, estão previstas as participações da aluna Christielly Santana Da Costa, com instrução de Rogério Pericena Correa, na etapa de Soldagem; e Paula Cristina Fernandes da Fonseca, com a instrutora Silvia Pasqualotto Jandre, na fase de Tecnologia da Moda.

O Brasil ficou em terceiro lugar na última edição do WorldSkills e está entre os cinco mais bem colocados na competição mundial desde 2007. O mundial deve reunir cerca de 1.500 estudantes de 65 países daqui um ano.

Durante as seletivas, são reproduzidos desafios do dia a dia de 33 profissões. As seletivas de 12 profissões serão on-line e de 21 presenciais, em unidades do Senai de cinco estados.

Mais de 270 alunos de 33 cursos técnicos de educação profissional e tecnológica de todo o país serão selecionados para a disputa mundial que acontece no ano que vem em Lyon, na França.

