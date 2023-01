Governador nomeia novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros

O governador Eduardo Riedel (PSDB) assinou um decreto nesta sexta-feira (20) que oficializa a exoneração do coronel Hugo Djan Leite da função de comandante geral do CBM/MS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul). A publicação pode ser conferida no DOE (Diário Oficial do Estado).

No mesmo decreto, o subcomandante Artêmison Monteiro De Barros também foi exonerado do cargo. Ambas as exonerações foram feitas a pedido.

A partir de hoje (20), o cargo de comandante-geral será assumido pelo coronel Frederico Reis Pouso Salas; e o subcomandante-geral nomeado é o coronel Adriano Noleto Rampazo.

Para assumir o comando do Corpo de Bombeiros, o coronel Salas foi dispensado da função de confiança de subdiretor-geral do Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O antigo comandante-geral, Djan Leite, foi nomeado como diretor-geral da Defesa Civil no lugar do coronel Fábio Santos Coelho Catarineli.

