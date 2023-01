Governador exonera comandante geral da PM e subcomandante assume cargo

O governador Eduardo Riedel (PSDB) assinou um decreto nesta quarta-feira (18) que oficializa a exoneração do coronel Marcos Paulo Gimenez da função de comandante geral da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul). A publicação pode ser conferida no DOE (Diário Oficial do Estado) desta quarta-feira (18).

Com a saída de Gimenez, o cargo será assumido pelo ex-subcomandante da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes. Já o cargo de subcomandante pertencerá à coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião.

De acordo com o DOE, o coronel Marcos Paulo Gimenez assumirá a função de Chefe da Casa Militar, na qual deverá cuidar da segurança das autoridades e das secretarias que fazem parte do complexo militar do estado.

Currículo do novo comandante

O novo comandante geral da PMMS, Renato dos Anjos Garnes, natural de Xambrê (PR), ingressou na carreira militar em 1993 como soldado do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Em 1995, ingressou na carreira de oficial da Polícia Militar, com 25 anos de idade. Entre 1997 a 2015, atuou como comandante de pelotões em Corumbá e Dourados. Entre 2016 a 2017, foi assessor militar da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Também atuou, junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, na implantação do SUSP (Sistema Único de Segurança Pública). Entre 2019 e 2020, foi assessor militar da Assembleia Legislativa do MS.

Currículo da nova subcomandante

Conhecida por ser a primeira mulher a conquistar o mais alto posto da PMMS, em 2020, a coronel Neidy apresenta um currículo diverso dentro das atividades militares.

Ela já atuou na Companhia de Trânsito, Policiamento Montado, 1° Batalhão e Comunicação Social. Também já foi comandante da Cavalaria e teve o subcomando da PM de Corumbá e do Batalhão Rodoviário. Também foi uma das fundadoras do Centro de Equoterapia da Polícia Militar.

Neidy nasceu em Coxim, mas ainda criança se mudou com a família para Costa Rica onde conclui o ensino médio, para então aos 17 anos entrar para a corporação onde atua há 27.

