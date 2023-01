Baldes e tambores lideram lista de itens com mais focos de Aedes aegypti

Itens de uso doméstico foram os que mais apresentaram focos do mosquito transmissor Aedes aegypti, responsável por transmitir doenças como dengue, zika e chikungunya. Os dados fazem parte do Levantamento Rápido de Infestação (LiRaa).

O levantamento, realizado CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgado nesta sexat-feira (20), identificou 392 focos de Aedes aegypti em materiais chamados de inservíveis, ou seja, passíveis de descarte, e em locais de usos comum e contínuo, mas que não recebem os devidos cuidados, o que os torna potenciais criadouros de larvas do mosquito.

O balde doméstico de plástico liderou o ranking do levantamento, seguido de pneus. Durante as vistorias dos agentes de saúde, foram encontrados 66 focos nesses locais, o que representa 16.84% da parcela total de focos.

A lista de possíveis criadouros segue com pneus, com predominância de 13.52% dos focos, seguidos de tambor (9.18%), potes (8.42%), caixa d’água (7.65%), vasos de plantas (5.87%), pratos de plantas (4.08%), piscina (3.83%), latas (3.32%), entre outros itens como garrafas e restos de construção.

Indicações

Caixas d’água, cisternas, tonéis, tambores e filtros precisam ser fechados. Outro item que inspira cuidados são os reservatórios de eletrodomésticos, como no caso de geladeiras e climatizadores.

É preciso observar se a geladeira possui um reservatório ou coletor de água do degelo automático, que geralmente fica na parte de trás, perto do motor). Se existir, é preciso limpar com água e sabão a bandeja onde o líquido fica acumulado, pelo menos uma vez por semana. No caso de climatizadores ou aparelhos de ar-condicionado, é necessário retirar o compartimento, esvaziá-lo e lavá-lo.

Já os ralos, além de limpos, precisam estar com telas específicas para evitar o surgimento de criadouros. Além disso, se água com larvas for encontrada, não pode ser jogada em ralos ou na pia, e sim na terra ou no cimento quente.

Um dos modos de prevenir criadouros é descartar objetos nos lugares corretos e levar o lixo para fora de casa somente no dia da coleta. Recipientes e sacos plásticos, garrafas, latas, sucatas, ferro-velho e entulhos em construção são grandes fontes de larvas do mosquito. Se possível, a recomendação é para furar o fundo de latas, tampar latas, manter garrafas com tampas ou viradas para baixo.

Operação Mosquito Zero

Desde novembro do ano passado a Secretaria intensificou as ações de combate ao mosquito, por meio da campanha “Operação Mosquito Zero”, que percorre as sete regiões urbanas da Capital, com vistorias, manejo e orientação. A região do Prosa será alvo da campanha esta semana, durante a quarta etapa; as ações serão realizadas até o fim de fevereiro.

Dados epidemiológicos

Em sete dias, Mato Grosso do Sul confirmou 206 novos casos de dengue, o que representa uma alta de 895% se comparada a primeira semana de 2023, quando foram contabilizadas 23 confirmações. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) divulgados na quarta-feira (18).

Desde o início de 2023 o Estado contabilizou 1.106 casos prováveis e 229 confirmações por dengue. O percentual de casos prováveis subiu 206% em sete dias, passando de 272 para 834.

Apesar do Estado não ter registrado óbitos em 2023, no ano passado o número de mortes decorrentes da dengue teve um salto de 64% passando de 14 mortes em 2021 para 23 em 2022.

Capital

Do dia 1º a 19 de janeiro, foram notificados 162 casos de dengue em Campo Grande. Em todo o ano de 2022, foram confirmados 8.234 casos confirmados e sete óbitos provocados pela doença.

Infestação

Ainda segundo o levantamento, no mês de janeiro deste ano, cinco áreas de Campo Grande foram classificadas como risco para infestação do Aedes aegypti: Vida Nova, Seminário, Coophavila, Silva Regina, Cidade Morena e Batistão. Outras 40 áreas estão em alerta e 25 apresentam índices satisfatórios. A relação completa pode ser conferida aqui.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

Leia mais: