Coxim tem liberação para mandar seus jogos no Estadual com público

A sexta-feira (20) é de muita comemoração para a diretoria do Coxim Atlético Clube. O clube do Norte de MS, recebeu na tarde de ontem (19), que o estádio André Borges, está liberado para receber público de até 900 torcedores no Campeonato sul-mato-grossense.

A liberação aconteceu após o Promotor de Justiça, Eduardo Araújo Portes Guedes, assinar um ofício encaminhado a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), sobre a liberação do público no estádio do município. O Coxim agora poderá receber até 900 torcedores, nos jogos da Serc e também contra o Operário.

Segundo o site Esporte MS, as adequações feitas no estádio André Borges, atende as necessidades para as partidas do Estadual.

Veja os próximos jogos do Coxim Atlético Clube em casa.

Dia 5: Coxim x Serc

Dia 8: Coxim x Operário F.C

