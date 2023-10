Trevizan tem pretensão de disputar as eleições pela terceira vez na Capital

O cirurgião-dentista José Carlos Trevizan, 69, visitou a redação do O Estado, na quarta-feira (18), e adiantou para a reportagem seu desejo em disputar as eleições municipais de 2024, após ter uma ótima campanha da última vez que disputou o cargo de vereador por Campo Grande ficando como primeiro suplente do PP (Partido Popular).

Além de ser presidente da Comunidade São Cristovão, entidade religiosa de Nossa Senhora de Fátima, Trevizan também já atuou como vice-secretário de saúde da Capital e diretor da saúde na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, além de professor da Universidade Federal. “Temos a vocação política e a vontade de poder servir Campo Grande.”

“Tenho essa missão pessoal de promover o trabalho comunitário. Hoje, a pessoa que se dispõe a ser candidato, a exercer um cargo público, a primeira coisa a se fazer é pensar no outro. Na contribuição para uma sociedade mais justa com seus desiguais”, acredita.

“É uma vontade que cresce e, em 2024, se inicia o pleito eleitoral onde já me coloco como pré-candidato. Ainda não sei por qual agremiação partidária disputarei, hoje sou PP, mas até abril do próximo ano, na abertura da ‘janela partidária’ as coisas podem mudar”, diz Trevizan.

Sobre a relação com o partido atual, José afirma ter muito afinidade interna com peças importantes do partido, como a Prefeita Adriane Lopes, a Senadora Tereza Cristina e o Presidente da Assembleia, Gerson Claro.

Apesar de ter concorrido duas vezes como vereador, Trevizan pontua que dessa vez está mais alicerçado e com uma base mais ampliada." Nosso companheiros estão mais empolgados e isso é uma "vitamina" para os nosso objetivos", conclui.