Funtrab fará atendimento amanhã na unidade Rede Fácil do General Osório

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) já iniciou essa semana o atendimento nas unidades da Rede Fácil de Campo Grande. Amanhã(29) é a vez da unidade do general osório.

A Fundação atua no encaminhamento para o mercado de trabalho, atualização de cadastro do trabalhador, cadastro de vagas e informações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

O trabalho nas unidades da Rede Fácil é realizado em parceria com a SAD (Secretaria de Estado de Administração), tendo em vista que no local estão reunidos vários serviços de órgãos públicos. A iniciativa visa facilitar e garantir agilidade no atendimento. Os interessados devem estar portar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira os dias e horários de atendimentos da Funtrab nas unidades rede fácil:

Fácil Aero Rancho

Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho

Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h

Fácil Guaicurus

Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento

Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h

Fácil General Osório

Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino

Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.