MS ao Vivo 2024 retorna com atrações de Margareth Menezes e Projeto Ellas

O aguardado MS ao Vivo está de volta em 2024, prometendo uma temporada ainda mais vibrante e culturalmente enriquecedora. Sob a realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, em parceria com o Sesc MS, o evento promete nove edições que se estenderão até novembro.

No ano anterior, em 2023, o MS ao Vivo conquistou um feito notável, atraindo um público total que superou a marca de 50 mil pessoas nas quatro edições realizadas. Esse sucesso reflete o comprometimento em oferecer à comunidade sul-mato-grossense experiências culturais memoráveis.

A estreia desta temporada, marcada para o dia 10 de março, no Parque das Nações Indígenas, será protagonizada pelo talentoso Projeto Ellas, que terá a responsabilidade de abrir o espetáculo. Em seguida, a consagrada cantora e também Ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes assumirá o palco, prometendo uma apresentação envolvente repleta de ritmo e energia.

Os shows estão programados para começar às 17 horas, permitindo que o público desfrute de uma tarde e noite repletas de música e cultura. Uma característica marcante do MS ao Vivo é a sua política de acesso inclusivo, com entrada franca, proporcionando a todos a oportunidade de vivenciar a riqueza da cena cultural local e internacional.

Com a proposta de manter e superar o sucesso alcançado no ano anterior, o MS ao Vivo 2024 surge como um catalisador de expressões artísticas, promovendo o intercâmbio cultural e fortalecendo o cenário artístico no coração do Mato Grosso do Sul.