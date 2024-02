Acidente triplo na Gunter Huns atinge ônibus e deixa idosa ferida

Nesta quarta-feira (28), na avenida Gunter Hans foi palco de mais um acidente na região do bairro Guanandi-Tijuca. Um motociclista, estava passando pelo “corredor de motos” entre os veículos na avenida, quando o motociclista não conseguiu frear a tempo, colidindo frontalmente com outra moto, uma Yamaha azul, que transportava um piloto de 27 anos e uma idosa.

O choque inicial entre as duas motos desencadeou uma sequência de eventos, resultando em uma segunda colisão. Após o impacto com a Yamaha, o motociclista desta última acabou colidindo contra um ônibus da linha 317, que realiza o trajeto entre Santa Emília e o Centro.

A situação foi alarmante, e equipes de socorro foram imediatamente acionadas para prestar assistência às vítimas. Tanto o piloto da Yamaha quanto a idosa foram encaminhados para atendimento médico em estado estável, mas com ferimentos que requerem cuidados.

O acidente levanta novamente a discussão sobre a segurança no trânsito, especialmente no uso do ‘corredor’, onde motociclistas transitam entre os veículos. Autoridades de trânsito alertam para a necessidade de respeitar as regras estabelecidas e a importância de manter a atenção constante ao ambiente ao redor.

