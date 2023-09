Funtrab alerta para a importância da atualização de dados para aumentar chances de emprego

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) vem reforçando a necessidade dos candidatos cadastrados em seu sistema manterem seus dados de contato atualizados. Esta recomendação é direcionada a todos os candidatos que realizaram o cadastro há mais de três meses. O principal desafio enfrentado pela equipe da Funtrab atualmente é localizar os candidatos devido à desatualização dos telefones e e-mails.

A desatualização de cadastro tem se mostrado preocupante, afetando a empregabilidade daqueles que buscam uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Ademar Silva Júnior, diretor-presidente da Funtrab, destaca que essa situação prejudica tanto os candidatos que necessitam de emprego quanto os empregadores em busca de funcionários para preencher vagas disponíveis.

Ademar Júnior enfatiza que a economia do estado tem apresentado uma demanda considerável por vagas de emprego, especialmente em Campo Grande, com uma média diária de mais de 1.500 vagas, e no estado, ultrapassando 4.700 vagas. No entanto, muitos candidatos deixam de ser contatados devido à falta de atualização de seus dados no sistema SINE.

A Funtrab oferece uma gama de serviços gratuitos, incluindo intermediação de mão de obra, entrada no Seguro-Desemprego e informações sobre a Carteira de Trabalho Digital. Em Campo Grande, os candidatos podem comparecer à Funtrab, localizada na Rua 13 de maio, 2.773, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, sem necessidade de agendamento. É indispensável estar munido de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para os residentes no interior do estado, os endereços das Casas do Trabalhador podem ser consultados no site [www.funtrab.ms.gov.br](http://www.funtrab.ms.gov.br).

Com informações do Governo de MS

