Após execução, polícia realiza buscas em casa de câmbio na fronteira

Agentes da Polícia Nacional fizeram buscas na madrugada de hoje (22), em uma casa de câmbio, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações de sites locais, os policiais estavam nas ruas investigando as causas do assassinato de Charles Gonzalez Coronel, 32 anos. Ele foi morto por pistoleiros armados de fuzis, na frente do estabelecimento.

Conforme informações apuradas pelo site ABC Color, os policiais foram vistos por volta das 22h, na casa de câmbio, fazendo uma vistoria. Segundo os familiares de González, relataram à Policia Nacional que ele teria recebido um telefonema para se dirigir até a casa de câmbio e sacar o dinheiro. Ao chegar na frente do estabelecimento, foi morto a tiros.

Até o momento, não há informações se González sacou o dinheiro. Documentos, arquivos com imagens de câmera de segurança foram apreendidos na casa de câmbio, que poderão ajudar na localização dos suspeitos. A ação policial na madrugada de hoje foi liderada pelo promotor de Justiça José Luis Torres.

Ainda conforme apurado pelo site local, mais dois homens que tentaram proteger González, levaram tiros, estão internados e em observação no hospital de Pedro Juan Caballero.

Gringo Gonzalez, conversou com a polícia

Durante a investigação, agentes da Polícia Nacional, levaram Clemencio Gringo Gonzalez, pai da vítima, até o local do crime. De acordo com relatos da polícia, González acabou conversando com policiais e informando aos investigadores sobre ligações telefônicas, veiculadas pela casa de câmbio, onde seu filho foi executado.

O caso segue em investigação.