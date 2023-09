Dois corpos de homens são encontrados boiando no Rio Nioaque

Humberto Vaz, 36, e Domingo de Oliveira, de 62 anos, foram encontrados, na tarde de ontem (21), boiando no Rio Nioaque, próximo à ponte da região do bairro Bahia, em Nioaque, município que fica a 183 km de Campo Grande.

Conforme informações do site Jardim News, testemunhas que passavam pelo local relataram ter visto dois corpos boiando e acionaram a Polícia Militar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e mergulhadores da cidade vizinha forma até a região, quando encontraram um dos corpos a três metros de profundidade. De acordo com a perícia, os dois corpos tinham sinais de violência.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

