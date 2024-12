Funsat oferece mais de 2 mil vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta quinta-feira (19) um total de 2.067 vagas de emprego em Campo Grande. Entre essas, 60% não exigem experiência prévia, representando uma excelente oportunidade para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado. No total, 291 empresas estão participando do processo de seleção.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se:

– Ajudante de carga e descarga de mercadorias: 64 vagas;

– Ajudante de reflorestamento: 20 vagas;

– Atendente de lojas: 28 vagas;

– Auxiliar administrativo: 16 vagas;

– Auxiliar de cozinha: 27 vagas;

– Auxiliar de linha de produção: 170 vagas;

– Auxiliar nos serviços de alimentação: 153 vagas;

– Operador de caixa: 89 vagas;

– Pedreiro: 23 vagas;

– Repositor em supermercados: 131 vagas.

Outras opções incluem cargos como estoquista, fiscal de loja, magarefe, motorista de ônibus rodoviário, servente de obras e zelador. A função de magarefe lidera em quantidade com 100 vagas abertas.

Para Pessoas com Deficiência (PCD), há 26 vagas destinadas a sete funções, incluindo:

– Auxiliar de linha de produção: 10 vagas;

– Recepcionista: 5 vagas;

– Vigilante: 6 vagas.

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, em Campo Grande. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Além disso, a lista completa de vagas está disponível para consulta online. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

A Funsat reforça a importância de estar com a documentação pessoal em dia e destaca que o mercado de trabalho em Campo Grande segue aquecido, com oportunidades para diversos perfis profissionais.

