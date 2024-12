13º salário deve movimentar mais de R$ 300 bilhões na economia brasileira

O pagamento do 13º salário em 2024 promete injetar R$ 321,4 bilhões na economia brasileira, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Cerca de 92,2 milhões de trabalhadores formais serão beneficiados, com um incremento médio de R$ 3.096,78 na renda.

Embora o benefício represente um alívio financeiro para muitos, especialistas alertam sobre a importância de planejar o uso desse recurso. Docentes do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) elaboraram seis orientações para ajudar os brasileiros a utilizarem o 13º salário de forma estratégica e consciente.

Confira 6 dicas para aproveitar o 13º salário com responsabilidade!

1 – Quite as dívidas

Priorize a quitação de débitos, especialmente aqueles com altas taxas de juros, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos. Reduzir dívidas alivia o orçamento mensal e evita gastos desnecessários com juros no futuro.

2 – Planeje os gastos de fim de ano

Os custos típicos do Natal, como presentes, ceia e viagens, podem ser planejados com antecedência para evitar excessos. Monte um orçamento e evite compras por impulso.

3 – Antecipe pagamentos de contas anuais

Use o 13º para cobrir despesas fixas como IPTU, IPVA e material escolar. Pagá-las à vista pode gerar descontos e evitar parcelamentos que pressionem o orçamento nos primeiros meses do ano.

4 – Crie ou aumente sua reserva de emergência

Uma reserva de emergência é essencial para lidar com imprevistos, como reparos em casa, despesas médicas ou manutenção de veículos. O 13º pode ser uma oportunidade de começar ou fortalecer esse fundo.

5 – Invista seu dinheiro

Se você não tem dívidas ou compromissos financeiros urgentes, considere iniciar um investimento. Títulos de renda fixa, como Tesouro Selic, CDBs ou LCIs/LCAs, são boas opções para quem está começando no mercado financeiro.

6 – Invista em capacitação e desenvolvimento pessoal

Utilize parte do recurso para fazer cursos, participar de eventos ou comprar livros. Investir em educação e qualificação pode gerar novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

O impacto do 13º salário vai além do orçamento doméstico. Segundo o Dieese, o benefício aquece setores como comércio e serviços, sobretudo no final do ano, quando há maior demanda por consumo. Ao mesmo tempo, especialistas reforçam que, com planejamento, é possível usar o recurso para equilibrar finanças pessoais e se preparar para desafios financeiros futuros.

