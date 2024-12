Meteorologia indica céu nublado e chuva para MS, nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), o sol dá espaço para o céu nublado e a chegada da chuva em Mato Grosso do Sul. Além disso, há risco de tempestades em partes do Estado ainda hoje. A previsão climática destaca que a instabilidade deve se estender até sexta-feira, com aumento no volume de chuva.

Em Campo Grande, a manhã começou com céu aberto e temperatura de 26ºC. No entanto, os termômetros não devem ultrapassar os 31ºC ao longo do dia. São esperados até 4,5 milímetros de chuva nesta quinta, enquanto para sexta-feira, a previsão é de 15,7 milímetros, segundo o Climatempo.

As temperaturas máximas previstas para outras cidades do Estado também são altas: Três Lagoas e Paranaíba podem chegar a 36ºC, Corumbá a 34ºC, Porto Murtinho e Coxim a 33ºC, Maracaju e Ivinhema a 32ºC, Bonito a 31ºC, Dourados e Naviraí a 30ºC, e Ponta Porã a 29ºC.

A meteorologia alerta para chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de rajadas de vento nos próximos dias, marcando o fim da primavera. O verão, que começa oficialmente no sábado, traz consigo um cenário de calor e alta umidade. Esta instabilidade climática é atribuída ao transporte de calor e à presença de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para a possibilidade de tempestades com ventos de até 60 km/h em 36 municípios do Estado. Entre as localidades em atenção estão Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Com o início do verão, a esperança é de mais dias quentes e chuvosos, característicos da estação.

Com informações do Inmet e Climatempo

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram