“Fotografia na Palma da Mão” workshop gratuito ensinará técnicas de fotos com celular

Estão abertas as inscrições para o workshop “Fotografia na Palma da Mão” – Tudo pelo celular. O evento é realizado pela Secretaria da Juventude (Sejuv) e acontecerá no dia 6 de zembro no Teatro Mundo das 14 às 18h.

Conteúdo e Inscrições

Serão ensinadas técnicas de enquadramento e coloração, conhecimentos de resolução e qualidade das imagens entre outros. São 60 vagas disponíveis e jovens a partir de 15 anos podem se inscrever pelo link.

O workshop é ministrado por Gabriel Gabino, formado em Comunicação Social pela Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduado em Psicologia da Comunicação. É fotógrafo profissional desde 2008 e trabalha com cobertura de eventos. Em 2011 se especializou em retratos e já fotografou para revistas como Veja, Época, IstoÉ e Placar.

O teatro mundo fica localizado na rua Barão de Melgaço, 177.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.