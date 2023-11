Chuvas intensas e raios marcam o tempo desta quinta-feira em Campo Grande

Nas últimas 24 horas, a capital sul-mato-grossense enfrentou um evento meteorológico notável, marcado por chuvas intensas, ventos fortes, granizo e uma intensa atividade elétrica. O INMET emitiu um aviso de perigo potencial, vigente das 10h03min às 23h59min desta quinta-feira, 30 de novembro. O alerta indicou chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os efeitos do temporal são visíveis na cidade. Um exemplo é a queda de uma árvore de médio porte, arrancada pela raiz no cruzamento das avenidas Capibaribe e Júlio de Castilho, na região do Bairro Santo Antônio. Os galhos se espalharam pela rua, obstruindo a via e demandando ação imediata das autoridades. A previsão para o restante do dia inclui novas pancadas de chuvas e trovoadas. A população deve permanecer atenta às orientações das autoridades locais e se preparar para possíveis impactos adicionais.

Segundo informações da metrologista da Uniderp Natália Abrão, de ontem para hoje na capital, a região do Carandá Bosque, foi registrado 19,7mm de chuva. Já no Aeroporto e Vila Popular, a situação foi mais severa, com 37,4mm de chuva, acompanhados por ventos fortes atingindo 87,2mm e granizo. A região do Museu contabilizou 17,2mm de chuva e na Vila Vila Progresso, a quantidade de chuva foi de 14,4mm.

Na região central, às 8h10 da manhã, foram registrados 3 minutos de chuva mínima sem trovões ou raios.

Perigo Potencial e Recomendações

No cenário dinâmico das mudanças climáticas, é crucial estar ciente e preparado para enfrentar situações adversas. Evitar abrigar-se debaixo de árvores é um passo fundamental, já que existe o leve, mas significativo, perigo de quedas e descargas elétricas durante tempestades.

Além disso, a escolha do local de estacionamento também desempenha um papel crucial na segurança pessoal. Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois a exposição a essas estruturas durante eventos climáticos extremos pode representar riscos adicionais.

Durante períodos críticos, como tempestades elétricas, é aconselhável restringir o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Isso não apenas protege os dispositivos de possíveis danos causados por picos de energia, mas também reduz o risco de acidentes relacionados à eletricidade.

Manter-se informado é uma ferramenta poderosa em tempos de emergência. Para obter informações confiáveis e atualizadas, é recomendável entrar em contato com a Defesa Civil através do telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Essas instituições fornecem orientações precisas e auxílio em situações críticas.

