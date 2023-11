Já fez a sua? Restropectiva do Spotify 2023 é liberada hoje

E chegou o momento mais aguardado no final de ano para os ouvintes do aplicativo de música ‘Spotify’. Hoje(29) foi liberada a lista de aristas e músicas mais ouvidas por cada usuário ao longo do ano no aplicativo.

Nesse ano também houve mudanças. É possível conferir em qual mês você ouviu o top 5 artista favorito, entre outras.

Como fazer a retrospectiva?

Para fazer, é bem simples, basta abrir o aplicativo do Spotify, seja no android ou IOS e realizar o login e senha. Logo após isso, já aparecerá na tela um campo avisando para fazer a retrospectiva. Ou se preferir acesse por aqui a Retrospectiva Spotify.

Mudanças

Nesse ano, é exibido em qual mês os artistas do top 5 individual foram mais escutados. Veja em quais locais há usuários com hábitos musicais semelhantes aos seus.

Outra novidade é usar a experiência “Match” para a retrospectiva. O ouvinte pode convidar amigos para combinar suas músicas favoritas, verificar a correspondência e compartilhar uma única playlist.

Na retrospectiva, está disponível a visualização das músicas e artistas mais ouvidos no Brasil e exterior, bem como playlists e gêneros mais ouvidos no país. Confira a sua retrospectiva.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.