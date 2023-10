Fim de semana pode ter tempestades, granizo e temperatura máxima de até 44°C

O calor vai continuar sobre Mato Grosso do Sul nos próximos dias, conforme Boletim Meteorológico do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). A temperatura máxima deve superar 40°C em quase todas as regiões, podendo chegar a 44°C em algumas localidades.

A diferença é que há previsão de chuvas e, inclusive, tempestades com ventos fortes e até queda de granizo nas regiões Sul e Sudeste. Nas demais regiões o tempo será intercalado por chuva e sol forte. A umidade relativa do ar pode cair a 10% pontualmente, o que é considerado estado de emergência.

As regiões Norte, Pantaneira, Bolsão e Sudoeste podem ter máximas de até 42°C no sábado e no domingo, com o termômetro podendo subir ainda mais.