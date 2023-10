Funtrab dá início aos cursos de qualificação gratuitos e presenciais em parceria com o Senai

No início deste mês, o Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e em parceria com o Sistema S (Sebrae MS, Senai MS, Senac MS e Senar MS), lançou a nova etapa do Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul, o ‘MS Qualifica’.

Dando prosseguimento às diretrizes do ‘MS Qualifica’, estão abertas as inscrições para o curso de Assistente de Logística até esta sexta-feira (20). O curso é 100% gratuito e presencial, ministrado no período vespertino, com carga horária de 160 horas. As matrículas podem ser realizadas na Faculdade de Tecnologia Senai Campo Grande, situada à Rua Eng. Roberto Mange, 194, das 7 às 19 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 7070 745 ou Whatsapp (67) 99263-9000. As aulas terão início nesta segunda-feira (23). Fazem parte do público prioritário as pessoas desempregadas, com idade a partir de 18 anos.

O Assistente de Logística atua no recebimento, armazenagem e movimentação de materiais e produtos, em conformidade com as normas internas e procedimentos técnicos, de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Atua na separação, expedição e distribuição de materiais e produtos, em conformidade com as normas internas e procedimentos técnicos, de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

“A qualificação profissional surge como uma ferramenta fundamental para as pessoas que almejam conquistar sucesso em sua carreira profissional. Nunca é tarde para buscar o saber”, pontua o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior. Acesse também: Vendas no comércio varejista sul-mato-grossense caem -0,9%

Com informações da assessoria