Fies: Inscrições para o 2° semestre abrem nesta segunda

A inscrições para o segundo semestre de 2022 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) estão abertas a partir desta segunda (9). De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 44 mil vagas estão sendo ofertadas nesta atual edição do programa.

Para os estudantes que estão interessados em financiar algum curso superior oferecido por instituições privadas, a inscrição deve ser realizada pelo Portal Acesso Único, entre os dias 9 e 12 de agosto.

Os resultados de quem conseguiu o financiamento serão divulgados em uma chamada única, em 16 de agosto. Os inscritos que não foram selecionados nessa chamada, automaticamente serão incluídos na lista de espera.

“Podem concorrer a um financiamento todos os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de qualquer edição desde 2010, e obtido média mínima de 450 pontos nas provas do exame, além de nota superior a zero na redação”, informa o MEC.

Para quem realizou o Enem como treineiro, a inscrição é vedada. Para quem deseja se inscrever, é necessário a comprovação de renda mensal familiar per capita (por cabeça) de até três salários mínimos. Ao todo, neste ano, foram ofertadas 110.925 vagas para o financiamento.

O cronograma para este 2° semestre do Fies em 2022 já está disponível. Quem se interessa em financiar o curso escolhido terá entre 9 a 12 de agosto para se inscrever; o resultado da chamada única e a lista de espera será dia 16 de agosto; dias 17 a 19 é o prazo para a complementação das inscrições dos pré-selecionadas na chamada regular; de 22 de agosto a 22 de setembro, será o prazo de convocação dos inscritos que estavam na lista de espera.

ProUni

O resultado da primeira chamada do ProUni (Progama Univesidade para Todos), já está disponível para a consulta no Portal Único de Acesso, nesta segunda (8). Tanto a lista de selecionados quando o resultado individual estão abertos para consulta.

Quem foi selecionado, terá até o dia 17 de agosto para comprovar as informações enviadas na inscrição. O resultado da segunda chamada será disponibilizada em 22 de agosto, com matrículas entre 22 e 31 de agosto.

A lista de espera está disponível para querem manifestar interesse entre os dias 5 e 6 de setembro. O resultado da lista sai em 9 de setembro, com matrículas entre 10 e 16 de setembro.

