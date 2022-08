Puccinelli defende melhorias nas rodovias do MS

O candidato ao governo do Estado, André Puccinelli (MDB), continua viajando pelo Estado e nesta semana durante os inúmeros encontros que vem participando destacou a necessidade de melhorias nas rodovias do Estado, como ocorrido na última quarta-feira (10).

“Esta é uma área que precisa sim de atenção e nós, dentro das possibilidades, vamos atender. Quando estive no governo fiz uma gestão ouvindo e atendendo aos anseios da população, temos vários exemplos de obras que foram realizadas e tiveram grande significado para os municípios, promovendo mais segurança e melhoria do fluxo dos veículos. Desta forma pretendemos seguir, sempre ouvindo as pessoas e resolvendo os problemas do presente olhando para o futuro”, disse André.

O engenheiro civil Fausto Carneiro da Costa Filho destacou o quanto é importante pensar em mais segurança nas rodovias estaduais e que acredita na vontade do candidato em resolver os problemas. “Sei da capacidade do André e da vontade de se superar. Acredito no trabalho dele e sei que, caso seja eleito, vai ser referência de governo para o nosso estado”, disse. O encontro ocorreu no Vilas Boas e reuniu diversos profissionais da engenharia civil.

Em outra agenda, na Vila Bandeirantes, André destacou o ânimo para trabalhar. “Temos muito para fazer, vamos retomar projetos que deram certo, apresentar novos e considerar tudo o que estamos ouvindo”, acrescentou André.

Para o morador Eduardo Souza, o candidato conseguirá atender o pedido da população. “Creio que ele tem competência e vontade”, disse.

Confira a agenda de Puccinelli nesta sexta (11), na Capital:

8 horas – Visita ao Hospital Regional.

16 horas – Reunião no bairro Jardim dos Estados.

17 horas – Reunião no bairro José Abrão.

19 horas – Reunião no bairro Pioneiros.

