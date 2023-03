Fiat Siena capota após motorista de Corolla avançar parada obrigatória

A colisão entre os veículos Siena e um Toyota Corolla Cross, branco, resultou no capotamento do automóvel da Fiat, no início da tarde desta sexta-feira (24), no cruzamento entre a Rua Dracma com a Rua do Sucre, região do Bairro Vila Carlota, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, o Siena da cor chumbo estava subindo a Rua Dracma, na hora que passou pelo cruzamento e recebeu uma pancada lateral do outro veículo que avançou a placa de pare na Rua do Sucre.

De acordo com o zelador de um residencial próximo ao acidente, o Siena subiu a via em uma velocidade um pouco acima do limite. Ele lembra para a reportagem que só viu o carro passando e escutou a pancada, por volta de 12h45.

O condutor do veículo capotado, de aproximadamente 20 anos, ficou com lesões no braço esquerdo, alegando dores pelo corpo e problemas de respiração. A população socorreu ele até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou o jovem para o Hospital da Santa Casa.

O pai do rapaz também ajudou a socorrê-lo e também relatou que o menino trabalhava como motorista de aplicativo. O PBTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) confirmou que o jovem possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Acesse também: VÍDEO: Aluno da rede estadual leva arma falsa para escola e causa pânico

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf