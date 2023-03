Gestão Marquinhos é culpada pela “inadimplência”

A gestão de Marquinhos Trad (PSD) é culpada pela classificação de “inadimplente” no Tesouro Nacional foi o que disse nesta sexta-feira (24) a prefeita Adriane Lopes (Patriota). Conforme a prefeita, a ex-secretária de Educação, Elza Fernandes, que saiu da pasta em 2022 para concorrer ao cargo de deputada estadual, teria cometido a falha de não enviar os relatórios de prestação de contas a União.

Ela afirma ainda que sob sua gestão, todos os relatórios estão sendo encaminhados, inclusive o faltante. “Então, foi algo do passado que não foi prestado conta, mas que o secretário de educação junto a nossa equipe já enviou os relatórios. E isso [inadimplência] só foi detectado agora, porque em 2022 foi enviado e 2023 também será enviado. Mas essa fala de 2021 foi detectada agora.”

“A prefeitura não estava com inadimplência. Em 2021, a ex-secretária de educação não relatou e não prestou contas para a União e para o Ministério da Educação. Em 2021, ela não prestou conta e os relatórios não foram enviados para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), onde decorreu nessa situação que nós vivenciamos nessa semana.”

Adriane Lopes aproveitou também para desmentir a situação de suposta folha de pagamento oculta na prefeitura. “Minhas equipes estão avaliando dentro das secretarias e da prefeitura. E não se fala em outra folha, a não ser a que já existe. As informações solicitadas pelo Tribunal e recomendações que recebemos, a gente tem acatado.”

