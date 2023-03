VÍDEO: Aluno da rede estadual leva arma falsa para escola e causa pânico

Uma escola da REE (Rede Estadual de Ensino), localizada no bairro Universitário, viveu momentos de tensão na tarde de ontem (23), após um estudante ameaçar de morte outro aluno e o diretor da instituição de ensino. Um vídeo, gravado por outros alunos, do momento em que o diretor da escola contém o estudante está correndo nas redes sociais.

No vídeo é possível perceber a multidão em torno do diretor e do estudante, que está com a arma falsa na mão. De acordo com informações, a confusão começou com uma briga entre alunos, durante o intervalo das aulas. Eles precisaram ser separados e foram encaminhados para a coordenação, porém um dos meninos saiu para o corredor. O diretor então, com a informação de que o aluno poderia estar armado foi atrás do jovem, que sacou a arma de brinquedo da cintura e fez ameaças de morte contra o educador.

Uma testemunha que não quer se identificar, disse que foram momentos de susto, já que nem todos sabiam que se tratava de um simulacro, ou seja, imitação de arma de fogo. “Estávamos no recreio, todas as turmas e professores para fora [das salas], foi bem no final. Ai começou a briga dos alunos, vimos uma roda, eu não cheguei a ver pois estava em outro local, mas quando passei estava um caos e desespero dos alunos, o diretor já tinha conseguido pegar a arma falsa do aluno e havia conseguido levar os meninos envolvidos para a direção”, conta.

Ainda de acordo com relato, foram três alunos envolvidos, e a briga começou quando um dos meninos pegou um objeto de outro e entregou para um terceiro estudante. Ele não sabia que o objeto era ‘roubado’ e foi agredido pelo dono do item, sem saber ao certo o motivo e foi ameaçado com a arma. “Estava tudo uma confusão. No dia anterior (22) teve uma briga pior entre duas meninas e já tinha ido a polícia na escola e ontem a tarde a polícia foi novamente, então já são duas tardes seguidas com brigas. Na briga entre meninas, uma das responsáveis pela envolvida ainda apontou o dedo na cara do policial. O boato no colégio é que a família dessa estudante é envolvida com o tráfico e ‘comandam’ a região do bairro Los Angeles”.

“Foi super difícil entrar com os alunos novamente em sala de aula, porque gerou pânico. Um estudante teve crise de pânico e nem conseguiu voltar para a sala. Outros estavam chorando muito e ligaram para os pais virem buscar. Os que vieram estavam desesperados, imaginando que havia um ‘banho de sangue’, foi difícil. Professores também passaram mal, mas mesmo assim tiveram que continuar trabalhando, pois, fora situação pessoal, acontece isso”.

O caso foi registrado em ata escolar e a Polícia Militar esteve na escola e levou os envolvidos, acompanhados pelos pais, até a delegacia.

Por meio de nota, a SED (Secretária Estadual de Educação), o simulacro foi retido e um boletim de ocorrência foi registrado. “Na noite desta quinta-feira, na EE Teotônio Vilela, em Campo Grande, um estudante foi identificado portando um simulacro, objeto que simulava uma arma de fogo e que era utilizado como forma de ameaça a servidores e outros estudantes da escola. O item foi retido pela direção que registrou Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Educação acompanha os desdobramentos por meio da Coordenadoria de Gestão Escolar. Quanto ao estudante envolvido, a SED informa será aplicado o Regimento Escolar, que prevê desde suspensão até a transferência da unidade escolar”.

“Agora estamos com medo porque, se o aluno entrou com uma arma de brinquedo… e se ele tivesse entrado com uma faca? E se essa arma fosse de verdade? O nosso medo é esse”, finaliza a testemunha.

Veja o vídeo do momento da confusão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (@oestadoonlinems)

