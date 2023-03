Prefeitura faz megaoperação contra a dengue na Capital

Cerca de 200 agentes de combate às endemias da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetorias (CCEV) estão mobilizados na inspeção de casas e terrenos baldios, além do recolhimento e eliminação de materiais inservíveis potenciais criadouros do mosquito e orientação dos moradores em relação as medidas de prevenção. A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, destaca a importância da participação da população para evitar o aumento na proliferação do mosquito. Do dia 01 de janeiro a 21 de março foram notificados 3.384 casos de dengue e 1 óbito provocado pela doença. Em 2022, foram n17,2 mil casos e sete óbitos.

Trata-se da Campanha Operação Mosquito Zero,realizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que tem intensificado o combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – que em sua sexta etapa abrange a Região Urbana do Imbirussu através da realização . Do dia 15 a 22 de março já foram inspecionados mais de 3,2 mil imóveis, 1,5 mil depósitos eliminados e 139 focos identificados na Região Imbirussu, conforme balanço preliminar da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV).

Nas cinco etapas já realizadas da campanha Mosquito Zero foram inspecionados 47.683 imóveis, 35.108 depósitos recolhidos e 2.320 focos eliminados, nas regiões Segredo, Anhanduizinho , Bandeira, Prosa e Lagoa. A campanha anterior, realizada em maio deste ano, teve mais de 59 mil criadouros eliminados e 2.239 focos eliminados. A Operação Mosquito zero é realizada em Campo Grande desde 2019, quando o município registrou mais de 40 mil casos de dengue.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Operação Mosquito Zero já inspecionou mais de 28 mil residências em três regiões urbanas de Campo Grande