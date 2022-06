Confira o resumo das novelas para esta terça-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Serafim terá que entregar os títulos na mão de Marcela no meio da festa. Bianca encarrega Candoca de trazer Edmundo à festa. Catarina manda Ezequiel misturar algo às pétalas que serão jogadas pelas damas de honra durante a passagem da noiva. O costureiro tira as medidas de Lindinha. Heitor planeja roubar os títulos e se casar com Bianca, mas Dinorá terá que descobrir o segredo do cofre. Catarina promete ajudar Bianca, mas se preocupa porque Edmundo sabe do dinheiro. Batista se surpreende quando Catarina avisa que vai reconstruir a fazenda e montar uma grande fábrica de queijos.

Além da Ilusão

Leônidas consegue acalmar Matias. Violeta, Heloísa, Isadora e Davi combinam o casamento dos dois. Julinha reconhece um trambiqueiro no cassino e convence Constantino a contratá-la. Abel fornece informações a Joaquim sobre os funcionários da tecelagem. Emília ouve a conversa de Matias com Isadora.Eugênio fica esperançoso com o início da expansão da tecelagem, sem saber que Joaquim e Úrsula sabotaram as máquinas. Todos acreditam que Josiel roubou o dinheiro do time de futebol, e Abel comemora. Emília revela a Joaquim que Isadora dormiu com Rafael antes do casamento.

Cara e Coragem

Olívia pergunta se Lou contou para Pat que ela é sua irmã. Pat se desespera ao saber que Alfredo está no hospital. Samuel se emociona quando Paulo mostra a foto dele com Clarice. Pat procura por notícias do marido. Ângelo não deixa Samuel ir com Paulo até a delegacia. Moa descobre que Rebeca levou Chiquinho para casa. Duarte se irrita com as ordens que recebe de Cleide. Leonardo mente para Martha sobre a demissão de Regina. Alfredo acorda, e Pat se emociona. Ítalo vai atrás de Samuel. Moa fica abalado ao ver Danilo brincar com Chiquinho na casa de Rebeca.

Pantanal

José Lucas leva Juma para a tapera, depois que a jovem atira para salvar o marruá da mira do peão. Levi desconfia do interesse repentino de Alcides por gado. O Velho do Rio revela a José Lucas que ele é um Leôncio. Juma tenta evitar a atração que sente por José Lucas. Jove fica atônito quando José Lucas lhe diz que Juma foi caçar marruá com ele. José Lucas chama José Leôncio de pai, e ambos se emocionam. Zefa flagra Maria Bruaca e Levi juntos. Alcides combina com Tenório os próximos passos para o roubo do gado e a morte de Levi.

A Favorita

Flora se esconde. Donatela é recebida por Copola e Iolanda. Gonçalo implora que Irene peça desculpas a Donatela. Lara estranha o sumiço de Flora. Vanderlei elogia a beleza de Catarina. Lara repara que Céu não tira os olhos de Cassiano. Donatela canta na festa. Flora observa o sucesso de Donatela. Leonardo faz escândalo ao descobrir Catarina na festa. Leonardo exige que Catarina, Domênico e Mariana voltem para casa com ele. Manu conta para Cilene o acordo de Halley e Alícia. Dodi arma uma confusão em um restaurante e acaba preso. Irene tenta pedir desculpas a Donatela.

Carinha de Anjo

Por telefone, Dr. André informa à Irmã Fabiana que a Madre Superiora terá de ficar internada para fazer uns exames. As freiras se afligem e resolvem rezar para sua melhora. Quase na hora da festa de Juju, Peixoto a presenteia com um colar. A vlogueira se emociona e diz que um pai postiço que também é amigo, vale por dois. Cassandra se finge de vítima por não ter sido convidada para a festa e Vitor pede que Estefânia interceda, falando com Rosana. Zeca chega na festa e Juju se anima. Rosana consente o pedido da amiga e autoriza a presença de Cassandra no aniversário.

Confira mais notícias sobre novelas em https://oestadoonline.com.br/?s=novelas

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.