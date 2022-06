Neste ano, tradicional bolo de Santo Antônio terá 7 mil pedaços com 500 alianças escondidas

Por Suelen Morales – Jornal O Estado

É chegada a hora do tradicional bolo de Santo Antônio, também conhecido como o Santo Casamenteiro. Neste ano, a tradição ocorrerá em sistema drive-thru, na segunda-feira (13), ainda por conta da pandemia. Serão sete mil bolos em potes, sendo que 500 alianças estarão escondidas no recheio do bolo. Quem encontrar a aliança alcançará a bênção do Santo que promete casamento. A tradição já dura mais de 20 anos e os convites para a retirada do bolo estão sendo vendidos a R$ 10.

Fé não faltou para a voluntária Bruna Medeiros, 26, que encontrou em junho do ano passado o par de alianças e após 11 anos de namoro foi pedida em casamento, no mês de novembro de 2021. “Este ano eu vim retribuir tudo o que Santo Antônio fez na minha vida. Vou ajudar 24h, me entregar literalmente. Amo ajudar e servir na minha paróquia. Além do casamento que já está agendado para o dia 7 de outubro de 2023, e será aqui na paróquia, também alcancei outras bênçãos como emprego”, revelou.

A preparação do bolo começou ontem (6) com mais de 100 voluntários envolvidos. As fichas do bolo já estão sendo vendidas na secretaria da igreja, das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e também durante as missas, aos fins de semana, das 7h30 às 11h e às 18h. Pelo terceiro ano consecutivo os pedaços serão entregues em drive-thru na segunda-feira (13), a partir das 6h30, na Igreja Santo Antônio, que fica na Rua 15 de Novembro com Travessa Lydia Baís, no Centro.

Sobre quantos pedaços do bolo já foram vendidos, uma das organizadoras e funcionária administrativa da Paroquia de Santo Antônio, Maria do Carmo, informou que guarda esse segredo a sete chaves. Cabe destacar que neste ano uma das novidades é que o bolo terá 2 mil pedaços a mais do que no ano passado e 500 alianças a menos. O bolo de massa branca terá recheio de creme de baunilha e chocolate. Além disso, todas as alianças são bijuteria, não haverá o par de alianças de ouro.

A confeiteira Fernanda Correa, 49, conta que participa da produção do bolo pelo quarto ano consecutivo de forma voluntária. “Eu escolhi ser voluntária porque primeiro é minha paroquia, que me acolheu, eu não era aqui de Campo Grande. E segundo porque eu me apaixonei, é muito bonito ver a fé das pessoas.

Antes da pandemia chegavam de madrugada para buscar o bolo e agora mesmo no drive-thru as pessoas querem saber onde e como comprar. Envolve a fé, mas também é algo cultural da nossa região”, pontuou.

Bolo também será vendido no Arraial – O 20º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande está de volta e acontecerá presencialmente nos dias 10, 11, 12 e 13 de junho, na Praça do Rádio, com entrada gratuita. Em parceria com a Paróquia de Santo Antônio, os bolos também serão vendidos e entregues nos quatro dias de evento.

Conforme a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), a festa também contará com atrações musicais, barracas com comidas típicas e o tradicional concurso de quadrilha. A última edição presencial do Arraial de Santo Antônio aconteceu em 2019, na Praça do Papa.

Paróquia de Santo Antônio completa 110 anos – Comemoração em dose dupla. Neste ano a Paróquia de Santo Antônio também comemora 110 anos em Campo Grande. As celebrações da trezena a Santo Antônio começaram na terça-feira (31) e vão até domingo (12). “São 13 dias de novena que começam às 18h50 com 13 intercessões, missa, oração e a benção do pão.

A cada novena uma causa, profissão ou área é abençoada”, explicou a voluntária Bruna, que aproveitou para contar a história de Santo Antônio eternizada no vitral da paróquia. “A história conta que uma mulher, que tinha um filho doente, chegou até Santo Antônio em busca da cura para seu filho. Santo Antônio o curou e em gratidão a mulher prometeu doar todos os anos a quantidade de trigo equivalente ao peso de seu filho. Então a tradição da bênção do pão nas missas é mais famosa que a do bolo”, esclareceu.

A administradora Maria do Carmo destaca que, neste ano, as comemorações são especiais. “É uma comemoração maior, com mais pedaços de bolo e em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. No sábado (12), teremos também a bênção para agentes públicos e militares, no horário da trezena, às 17h50”, pontuou. As missas da trezena são celebradas às 18h50 de segunda a sexta-feira. No sábado e domingo, haverá celebrações às 17h50.

