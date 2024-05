Feira de adoção Pet, educação no trânsito, incentivo a leitura e mais neste sábado na Capital

Neste sábado(04), serão realizadas algumas atividades para a população em supermercados comper de Campo Grande. Os eventos contam com campanhas, feiras de adoção, educação no trânsito a idosos entre outros com apoio de órgãos governamentais e organizações da sociedade civil.

Também acontece na data o dia C, com uma série de ofertas e promoções exclusivas, que os clientes podem aproveitar enquanto participam das iniciativas de cidadania.

Confira as campanhas que serão realizadas:

Campanha Hepatite Zero

No dia 04/05, das 08h às 13h no Comper Tijuca, em parceria com a SESAU e Rotary Campo Grande, será realizada a 3ª Campanha – Hepatite Zero. Testes gratuitos para Hepatites B e C serão oferecidos a clientes e colaboradores.

Adoção de Cães e Gatos

Também no dia 04/05, das 09h às 12h no Comper Jardim dos Estados, em colaboração com a SUBEA e Gerência de Urgência e Resgate Animal, acontece a feira de adoção de cães e gatos vulneráveis. O objetivo é incentivar a adoção consciente e cuidados com os animais, com a meta de encontrar novos lares para 30 cães e 30 gatos.

Incentivo à Leitura

No mesmo dia, das 08h às 12h no Comper Itanhangá, nossas equipes da Gibiteca estarão arrecadando livros, promovendo o incentivo à leitura.

Educação no Trânsito para Idosos

Também no dia 04/05, das 09h às 12h no Comper Zahran, Comper Itanhangá e Comper Euler, em colaboração com o Detran-MS para o Maio Amarelo, teremos educação no trânsito voltada para idosos. Entrega de folhetos e conversas sobre direção segura e saúde mental serão realizadas.

Homenagem pelo Dia das Mães

Na próxima semana, também será iniciada uma série de homenagens ao Dia das Mães. Nos dias 06, 07 e 08/05 às 10h, serão apresentados os Violeiros do Elias Lahdo – Passageiros do Tempo, respectivamente, nos Comper Jardim dos Estados, Comper Zahran e Comper Itanhangá.

Serviço

Comper Tijuca – Av. Gunter Hans – Tijuca

Comper Jardim dos Estados – Av. Ceará, 1553 – Jardim dos Estados

Comper Itanhangá – Rua Joaquim Murtinho, 1679 – Itanhangá Park

Comper Zahran – Av. Eduardo Elias Zahran, 2478 – Vila Vilas Boas

