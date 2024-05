Confira a agenda esportiva de Três Lagoas para este fim de semana

Eventos esportivos como a 1º Copa Estadual de Biribol e futebol acontecem no fim de semana em Três Lagoas. Confira a agenda em detalhes dos esportes na cidade abaixo:

1ª COPA ESTADUAL DE BIRIBOL

Nos dias 04 e 05 de maio (sábado e domingo), Três Lagoas será sede da 1ª Copa Estadual de Biribol, que acontecerá no Colégio Objetivo Unitrês, o evento é promovido pelo Jacaré Biribol Clube e tem o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL).

Dias 04 e 05 (sábado e domingo)

Horário: A partir das 9h

Local: Colégio Objetivo Unitrês

Endereço: R. Urias Ribeiro, 2327 – Jardim Progresso

COPA AME

Neste sábado tem também rodada da Copa Associação de Menores no Esporte (AME) Regional de Araçatuba/SP, com os meninos da nossa seleção de SEJUVEL

7h30 – SEJUVEL x PFC BIRIGUI – Sub14

8h30 – SEJUVEL x PFC BIRIGUI – Sub16

COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR

Neste fim de semana, nos dias 04 e 05 de maio, (sábado e domingo), cinco jogos serão disputados pela 3ª rodada do Copa Municipal de Futebol Amador, nos estádios Benedito Soares da Mota “Madrugadão” e na Associação Desportiva Noroeste (ADEN).

Dia 04 (sábado)

Local: Estádio Madrugadão

Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa 3031, Jardim Alvorada

09h00 – DVM / AMIGOS FC X BELA VISTA EC MADRUGADÃO

18h40 – EF IPANEMA X UNIDOS DO MORRO MADRUGADÃO

Dia 05 (domingo)

Estádio Madrugadão

Endereço: Rua Augusto Corrêa da Costa 3031, Jardim Alvorada

07h40 – SÃO BENTO EC X EC BAHIA – BTL

09h00 – EC FLAMENGO X PSFSA 3TLCA-MS

Estádio Madrugadão

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Gomes, 49-111 – Jardim das Oliveiras

08h00 – PIONONENSE EC – PEC X AE UNIÃO SÃO JOÃO

