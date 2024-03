Feijoada beneficente no Sinpol arrecada fundos em prol de policial civil

No dia 23 de março (sábado), das 12h às 14h30, no salão de festas do Sinpol-MS, amigos e familiares do policial civil Maki Lanzarini, que sofreu amputação parcial da perna após um acidente no mês de fevereiro, realizam uma feijoada beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento de saúde do policial e sua namorada.

Os ingressos custam R$ 35,00 e podem ser adquiridos pelo telefone (67) 99995-2260. O almoço contará com as apresentações musicais dos músicos João Marcos e Zé Ronaldo, Rafa Intimidade e banda, e Enivan Silva.

“Estamos buscando arrecadar fundos para custear nossos tratamentos médicos e realizar meu sonho de adquirir uma prótese que me permita retomar minhas atividades na Polícia Civil e praticar meus esportes favoritos. Nossa jornada para a recuperação não é fácil, e toda contribuição é fundamental para alcançarmos nosso objetivo. Contamos com a generosidade de todos para tornar isso possível”, diz.

Mais informações sobre como ajudar no link: http://www.afraniopissini.com.br/maki.

