Federação de Futebol de MS protocola pedido de apuração em caso de injúria racial contra árbitro

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) protocolou no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), na quarta-feira (13), notícia de infração disciplinar desportiva e pedido de instauração de inquérito para que se apure crime de injúria racial sofrido pelo árbitro Rosalino Francisco Sanca na partida entre Costa Rica e Operário no último dia 3 de março, no Estádio Laertão, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

De acordo com o documento, assinado pelo vice-presidente da entidade e coordenador de competições, Marco Tavares, Rosalino Sanca atuava na partida como quarto árbitro quando, enquanto tirava uma pessoa do local onde não poderia estar, alguém da comissão técnica do Costa Rica teria dito “esse neguinho gosta de confusão”.

De acordo com testemunhas, os ataques teriam partido do médico do clube do interior, identificado na súmula da partida como Marcus André dos Santos.

Na solicitação feita ao TJD, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul pede que se apure o caso e se puna os infratores dentro do que determina o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) “para que assim, no futebol, acabe definitivamente com qualquer tipo de preconceito em suas modalidades”.

Com informações FFMS

