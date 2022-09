Campo Grande e outras 44 cidades seguem em alerta de tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou pelo terceiro dia consecutivo o alerta de tempestade e vendaval para 45 cidades de Mato Grosso do Sul. O alerta de nível laranja, ou seja, perigo, indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 50 a 100 mm/por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. O aviso segue ativo até às 10h de amanhã (22).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, queda de granizo e estragos em plantações.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Temporal

Na manhã de hoje, o céu de Campo Grande escureceu e o “dia virou noite” devido às chuvas, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, o tempo reduziu a visibilidade em 500 metros. Imagens registradas pelo fotógrafo Wilmar Carrilho mostram a diferença em um intervalo de 15 minutos.

Com as chuvas, a frente fria que estava prevista para amanhã foi antecipada. A previsão indica mínimas que podem chegar aos 9ºC em Ponta Porã, Iguatemi, Paranhos e Sete Quedas, 10ºC em Aral Moreira e Amambai, 11ºC em Eldorado e Itaquiraí, 13ºC na região de Porto Murtinho, 15ºC em Campo Grande e 16ºC em Corumbá.

Entre as cidades sob alerta de temporal estão a Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

