Semana do Trânsito traz desafio de reduzir número de mortes em Dourados

Durante a Cerimônia de Abertura da Semana do Trânsito em Dourados, nesta quarta-feira (21), ficou firmado o acordo e tentar reduzir em até 50% as mortes de transito da cidade até 2030. A proposta foi de autoria do Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito).

“Precisamos da unidade e ajuda de todos que estão aqui e também de toda a população. Só é possível atingir essa meta com o empenho que fazemos para chegar nesse objetivo de cortar pela metade o número de mortes causadas nos acidentes em nossa cidade. É necessário a gente frisar isso para salvar vidas”, comentou a diretora-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Mariana de Sousa Neto.

Dados computados até agosto demonstram a situação preocupante em Dourados nos quase mil acidentes registrados no município. Foram 26 vítimas fatais e 951 feridos nos sinistros de trânsito neste ano. Mais de 600 deles envolveram motocicletas e 39 tinham ligação com o consumo de bebidas alcoólicas.

Programação

As ações da Semana do Trânsito continuam até o final de semana. Nesta quinta-feira (22), acontece o mutirão de doação de sangue em parceria com o Exército Brasileiro e uma ação de destaque ao “Dia Mundial da Cidade Sem Carro”. O ato ocorre na Praça Antônio João e envolve pedestres e ciclistas na área central de Dourados, com entrega de brindes e material informativo.

No dia 23 de setembro, as crianças do projeto Agetran na Escola/Conexão Dnit e Semed (Secretaria Municipal de Educação) participarão de atividades no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão. O evento envolve gincanas, fanfarras e outras atividades lúdicas alusivas ao trânsito.

No sábado (24), às 7h, acontece um mutirão de doação de sangue com um grupo de ciclistas. A partir das 8h está prevista a 1ª Passeata pela Vida, com apoio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde). A concentração ocorre na Praça Antônio João, onde também haverá ações alusivas ao Setembro Amarelo e à redução de vítimas fatais. O percurso tem saída da praça, segue pela avenida Marcelino Pires, passa pelas ruas Hayel Bon Faker e Joaquim Teixeira Alves até retornar ao ponto de concentração.

A agenda se encerra no domingo (25), com falas alusivas ao trânsito em cerimônias religiosas do município.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

