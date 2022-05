Família busca por filhote de hottweiler desaparecido na região do Center Park

A manicure Cristine Souza procurou O Estado Online nesta segunda-feira (16), na esperança de encontrar o Luke, cão preto da raça hottweiler que fugiu de casa e está desaparecido desde do início da tarde de domingo (15), na região do bairro Park Center, em Campo Grande.

Segundo a dona do cachorro, o desespero é grande por conta de uma criança que sofre com a falta do animal. Além disso, ela prometeu uma recompensa caso alguém encontre o Luke e entre em contato com ela pelo número (67) 99189-5431.

Luke tem apenas 54 dias desde que nasceu e estava prestes a completar dois meses de idade.

