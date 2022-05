Disputa acirrada: Após quase reviravolta de Joelma, Gaby Amarantos é o nome escolhido para a sucuri do Bioparque

Vindo do estado do Pará, a sucuri do Bioparque Pantanal fez sucesso na internet por ainda não possuir um nome, aproveitando a repercussão, a direção do complexo abriu uma votação na internet para que o próprio público escolhesse por votação popular em Campo Grande.

A escolha ocorreu no último fim de semana. Através do Instagram oficial da página do Bioparque Pantanal, onde por meio das publicações mais comentadas, as pessoas puderam escolher entre três nomes de celebridades da mesma região que a cobra, Joelma, Gaby Amarantos e Fafá de Belém.

Com o post do nome Gaby Amarantos sendo o mais comentado, foi finalmente decidido o novo nome da sucuri. Entretanto, nem todos ficaram felizes com a escolha, não apoiando a ideia de escolher artistas que não fossem do Mato Grosso do Sul, e preferindo nomes de celebridades regionais que representassem a nova casa do animal.

Veja também: “O estado de saúde dela é estável e não corre risco” diz filho da Dama do Rasqueado



Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.