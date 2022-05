Em Ponta Porã, empresário é executado a tiros em frente a comércio

Empresário Anderson Bambil, 37 anos, conhecido pelo apelido de “Batata” foi assassinado a tiros em um açougue na tarde do último domingo (15), no centro de Ponta Porã, a 329 km da Capital.

O homem foi socorrido pela equipe de bombeiro do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia continua investigando o motivo da execução e procurando os autores dos disparos que executaram a vítima. Conforme apurado, o crime aconteceu durante uma discussão. No local houve aglomerações da vizinhança.

O empresário era proprietario do UP Gym e Dex House – Premium Barbecue. Os autores do crime e a motivação para esse ocorrido ainda não foram esclarecidos.

