Ex-governador presta homenagem ao irmão falecido

Ao se despedir do irmão, o ex-prefeito de Porto Murtinho Heitor Miranda dos Santos, que morreu na quarta-feira aos 69 anos, o ex-governador de Mato Grosso do Sul Zeca do PT destacou o sonho que este tinha de ligar Porto Murtinho ao Oceado Pacífico . “Há 30 anos, o Heitor queria integrar o Mato Grosso do Sul com o Pacífico não só como rota de mercadorias, mas em um verdadeiro corredor que ligasse o estado à cultura da América do Sul”, conta

Zeca chamou Heitor de pai da Rota Bioceânica. Marcou a nossa vida com o absoluto compromisso com o coletivo, não com o individual, e ousou acreditar em uma sociedade mais humana, justa e solidária. “Muitas pessoas brincavam que se oferecessem a ele a oportunidade de concorrer como prefeito de Paris ou de Murtinho ele sempre iria escolher Murtinho. Melhorar e integrar a cidade sempre foi o sonho dele”. destaca Zeca ao lembrar que o sonho de Heitor se resumia a Porto Murtinho.

Heitor nasceu em Porto Murtinho, em 28 de abril de 1953. Iniciou sua vida profissional da advocacia. Em 1979, foi aprovado no primeiro concurso para promotor de Justiça do recém-instalado Estado de Mato Grosso do Sul. Internado após complicações do covid-19, Heitor desde pequeno sofria com crises de asma, de acordo com Zeca.

Nos anos da década de 1980, ocupou os cargos de procurador jurídico do Município de Campo Grande e de Secretário de Estado de Trabalho. Foi prefeito de Murtinho por dois mandatos: 1989-1992 e 2013-2016. Participou da equipe de transição do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002.

