Ex-prefeito de Porto Murtinho e irmão de Zeca do PT morre na Capital

O ex-prefeito de Porto Murtinho, Heitor Miranda dos Santos (69), e irmão do ex-governador Zeca do PT faleceu na tarde da última quarta-feira (23), na Capital onde estava internado desde o dia 19 de outubro na Unidade Coronariana (UCO) do hospital Unimed da Capital.

O ex-prefeito foi um dos pioneiros na criação da Rota Bioceânica no Estado quando ainda a ideia era um sonho distante. Ele já foi procurador do Ministério Público e era filiado ao PT.

O corpo do ex-gestor será cremado, mas o local e data do velório ainda será definido pela família. Ele deixa três filhos e duas netas, uma delas ainda nem nascida.

