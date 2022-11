Dr. Victor Rocha apoia homenagens aos maestros e músicos de bandas e fanfarras

O evento acontece na Câmara Municipal de Campo Grande, na sexta-feira (25) a partir das 9h

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) em homenagem ao Dia do Músico está apoiando a Solenidade de Homenagens aos Maestros e Músicos integrantes de Bandas e Fanfarras de Campo Grande e do interior do MS, que acontece na sexta-feira (25) a partir das 9h.

O evento é uma realização da Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul (FEBAFAMS), em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande.

Segundo o presidente da FEBAFAMS, Maestro Fabio Costa, nunca foi realizado um evento como esse antes em MS. “Nossa intenção é promover e valorizar os maestros e músicos que tanto colaboram com a promoção cultural e educacional de crianças e adolescentes. Será uma solenidade para celebrar o Dia dos Músicos, comemorado no Dia 22 de novembro, reconhecendo o trabalho realizado pelos maestros, músicos e corporações que atuam em nossa Capital e em todo o Mato Grosso do Sul”.

Para o vereador Dr. Victor Rocha o evento além de homenagear e reconhecer, vem para coroar a aprovação da lei n. 10.441/21, que autoriza o município de Campo Grande a instituir o Projeto de Apoio às Bandas e Fanfarras.

A proposta é do ex-vereador Ademir Santana, tendo como coautores os vereadores Dr. Victor Rocha, Carlos Augusto Borges e Ronilço Guerreiro. As ações previstas no projeto são: a realização de convênios, distribuição de instrumentos musicais e promoção de festivais.

“Sabemos do papel transformador da música na vida das pessoas. As bandas e fanfarras têm importante função social em Campo Grande, pois muitas delas atende alunos carentes de escolas públicas da rede municipal, promovendo a inclusão social através da música. Por isso, fizemos questão de assinar esse projeto que vai transformar a realidade de inúmeras crianças e adolescentes da nossa Capital. Parabenizo a todos os homenageados pela merecida honraria”, pontuou o vereador progressista.

Na oportunidade, serão homenageados os maestros e músicos das seguintes corporações convidadas:

Banda Down Rítmica Instituto Juliano Varela – Campo Grande;

Banda Municipal de Campo Grande “Maestro Ulisses Conceição”

Banda de Percussão Licurgo de Oliveira Bastos – Campo Grande

Banda Marcial Neyder Suelly Costa Vieira –Campo Grande

Banda de Percussão Ação Comunitária Esperança – Campo Grande

Banda Marcial Sebastião Santana de Oliveira – Campo Grande

Banda Marcial Alziro Lopes – Guia Lopes da Laguna

Banda Municipal de Jardim

Banda Municipal de Rochedo

Banda Municipal de Inocência

Banda Municipal de Bataguassu

Banda Marcial Eduardo Olimpio Machado – Campo Grande

Banda de Percussão Padre Mário Blandino – Campo Grande

Banda de Música Instituto Mirim de Campo Grande

Banda de Percussão José de Alencar – Japorã

Banda de Percussão Japorã

Banda de Percussão 13 de maio – Eldorado

Banda Municipal de Angélica

Bande de Percussão Sidrônio Antunes de Andrade – Sidrolândia

Banda Municipal de Anaurilândia

Banda Marcial Instituto Manoel Bonifácio

Banda Musical Furiosa Band – Nova Alvorada do Sul

Banda Municipal de Alcinópolis

Banda Municipal de Camapuã

Banda Municipal de São Gabriel do Oeste